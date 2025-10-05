05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
14:30
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
0-144'
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
16:00
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
0-1DA
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
15:30
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
0-042'
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
15:00
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Wilfred Zaha yıldızlaştı, ortalık karıştı!

MLS'te Charlotte, DC United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Charlotte'a galibiyeti getiren golü Wilfred Zaha kaydetti.

calendar 05 Ekim 2025 13:36 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 13:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
ABD Futbol Ligi MLS'in Doğu Konferansı maçında Charlotte ile DC United karşı karşıya geldi.

Audi Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Charlotte, deplasmanda 1-0 kazandı.

Charlotte'a galibiyeti getiren gol 33. dakikada Wilfred Zaha'nın ayağından geldi.


Ev sahibi DC United'ta 21. dakikada Luis Barraza ve 30. dakikada Aaron Herrera kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi kalan DC United, maçın ikinci yarısında sakatlıklardan dolayı 2 kez oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.

Maçtaki tek golün sahibi Wilfred Zaha, maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

ZAHA'NIN SEZON PERFORMANSI

Charlotte FC formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Wilfried Zaha, 9 gol ve 6 asist kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
