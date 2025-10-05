Wilfred Zaha yıldızlaştı, ortalık karıştı!

ABD Futbol Ligi MLS'in Doğu Konferansı maçında Charlotte ile DC United karşı karşıya geldi.
Audi Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Charlotte, deplasmanda 1-0 kazandı.
Charlotte'a galibiyeti getiren gol 33. dakikada Wilfred Zaha'nın ayağından geldi.
Ev sahibi DC United'ta 21. dakikada Luis Barraza ve 30. dakikada Aaron Herrera kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi kalan DC United, maçın ikinci yarısında sakatlıklardan dolayı 2 kez oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.
Maçtaki tek golün sahibi Wilfred Zaha, maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.
ZAHA'NIN SEZON PERFORMANSI
Charlotte FC formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Wilfried Zaha, 9 gol ve 6 asist kaydetti.
