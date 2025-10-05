Wilfred Zaha yıldızlaştı, ortalık karıştı!

ABD Futbol Ligi MLS'in Doğu Konferansı maçında Charlotte ile DC United karşı karşıya geldi.Audi Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Charlotte, deplasmanda 1-0 kazandı.Charlotte'a galibiyeti getiren gol 33. dakikada Wilfred Zaha'nın ayağından geldi.Ev sahibi DC United'ta 21. dakikada Luis Barraza ve 30. dakikada Aaron Herrera kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.Kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi kalan DC United, maçın ikinci yarısında sakatlıklardan dolayı 2 kez oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.Maçtaki tek golün sahibi Wilfred Zaha, maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.Charlotte FC formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Wilfried Zaha, 9 gol ve 6 asist kaydetti.