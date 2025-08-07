Wilfred Ndidi: 'Formayı giymeden önce armayı öptüm'

Beşiktaş'ın yeni orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, İstanbul'a iniş yaptıktan sonra siyah-beyazlı kulüple ilgili ilk duygularını paylaştı.



Nijeryalı oyuncu, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini hatırlatarak, "Gerçekten harika, bu Türkiye'ye ikinci gelişim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Beşiktaş'a katılmak benim için gerçekten harika bir şey" ifadelerini kullandı.



"ÜSTÜME GİYMEDEN ÖNCE ARMAYI ÖPTÜM"

Beşiktaş formasını ilk kez giydiğinde neler hissettiği sorulan Ndidi,dedi.Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderen Ndidi,sözlerini kullandı.