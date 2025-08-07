07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Wilfred Ndidi: "Formayı giymeden önce armayı öptüm"

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, İstanbul'a inişinin ardından siyah-beyazlı formayı ilk kez giymenin heyecanını yaşadı. Yıldız oyuncu, "Üstüme giymeden önce armayı öptüm" dedi.

calendar 07 Ağustos 2025 14:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Wilfred Ndidi: 'Formayı giymeden önce armayı öptüm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Beşiktaş'ın yeni orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, İstanbul'a iniş yaptıktan sonra siyah-beyazlı kulüple ilgili ilk duygularını paylaştı.

Nijeryalı oyuncu, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini hatırlatarak, "Gerçekten harika, bu Türkiye'ye ikinci gelişim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Beşiktaş'a katılmak benim için gerçekten harika bir şey" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜME GİYMEDEN ÖNCE ARMAYI ÖPTÜM" 



Beşiktaş formasını ilk kez giydiğinde neler hissettiği sorulan Ndidi, "Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Çok sıcak, çok içten bir karşılama var. Üstüme giymeden önce armayı öptüm" dedi.

TARAFTARA MESAJ

Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderen Ndidi, "Bu sezonun keyfini çıkarmalarını istiyorum. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Takıma destek olmak, takımın bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım ve tabii ki elimden gelenin en iyisini yaparak daha fazla maç kazanmaya çalışacağım. Çünkü daha fazla galibiyet, daha fazla kupa demek" sözlerini kullandı. 

  
