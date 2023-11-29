Golden State Warriors'ın, tecrübeli oyuncusu Draymond Green'i "ne yaparsa yapsın" desteklemeye devam edeceği iddia edildi.



ESPN'den Kendra Andrews'a konuşan bir kaynak, Warriors'ın Green'i "ne yaparsa yapsın" desteklemeye devam edeceğini söylediğini aktardı.



Andrews ayrıca başka bir kaynağın, Warriors'ın Jordan Poole'a yumruk attıktan sonra ceza vermemeyi tercih etmesiyle Green'i disipline etme gücünü kaybettiğini açıklarken, ayrı bir kaynağın ise Golden State'in Green'e gösterdiği hoşgörünün, kendisinin artık etkili bir oyuncu olmadığı zaman değişebileceğini söylediğini bildirdi.



Green, Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert ile yaşadığı ve beş maç cezaya yol açan olay nedeniyle Warriors'tan özür dilemişti.



Warriors, geçtiğimiz yaz Green'le dört yıllığı 100 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.





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