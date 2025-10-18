18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-2
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
1-2
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
3-2
18 Ekim
Angers-AS Monaco
1-1
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
3-172'
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
3-3
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
2-1
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
3-1
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
0-280'
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
2-282'
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
3-2
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
2-3
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
2-1
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
2-0
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-1
18 Ekim
Sheffield United-Watford
1-0
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
1-0
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
2-1
18 Ekim
Roma-Inter
0-190'
18 Ekim
Pisa-Verona
0-0
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
1-0
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
2-1
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
1-2
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-6
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
1-4
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
1-1
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
2-2
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
3-4
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
2-1
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-3
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-0
18 Ekim
Brighton-Newcastle
2-1
18 Ekim
Burnley-Leeds United
2-0
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
3-3
18 Ekim
M.City-Everton
2-0
18 Ekim
Sunderland-Wolves
2-0
18 Ekim
Fulham-Arsenal
0-1
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
2-1
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
2-2
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
1-076'
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
1-190'

Wagner Pina: "Her maça 3 puan için çıkıyoruz"

Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından konuşan Trabzonsporlu savunma oyuncusu Wagner Pina açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Ekim 2025 23:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wagner Pina: 'Her maça 3 puan için çıkıyoruz'
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da savunma oyuncusu Wagner Pina, "Biz her maça 3 puan almak için çıkıyoruz." dedi.
 
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pina, zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Aslında daha önce bitirebileceğimiz bir maçtı bizim adımıza ama bitiremedik. Kendi hatamızla yediğimiz bir gol vardı. Bazen böyle olur. Bazen kalitenizle bitiremediğiniz maçta mücadelenizle bitirirsiniz. İyi bir mücadele örneği gösterdik diye düşünüyorum. Çok önemli 3 puan oldu bizim adımıza." diye konuştu.
 
Her maça galibiyet için çıktıklarını aktaran Yeşil Burun Adalı futbolcu, "Bizim adımıza yine böyle bir maç oldu. Sezon sonunda hedef her zaman en yukarıda olmak, şampiyonluğu kovalamak. Biz her maça 3 puan almak için çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Wagner Pina, ligde ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile oynayacakları maçlarla ilgili soru üzerine, "Biz o hafta oynayacağımız takımı düşünüyoruz öncelikle. Her takımı, her rakibi incelemeye çalışıyoruz. Şu an Galatasaray maçı için çok vakit var. Önümüzde bir Eyüpspor maçı var. Önce Eyüpspor maçını oynayalım. Onu geçelim ondan sonra Galatasaray maçını konuşacağız." şeklinde görüş belirtti.
 
Ülkesi Yeşil Burun Adaları'nın 2026 Dünya Kupası bileti almasıyla ilgili soruya Pina, "Benim adıma çok önemli bir fırsat, kendi kalitemi gösterebileceğim önemli bir fırsat olacak. Henüz çok zaman var. Önce Trabzonspor'la başarılı olmalıyız, şampiyonluğu kovalamalıyız. Ondan sonra Dünya Kupası'nı tekrar düşüneceğim." cevabını verdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
