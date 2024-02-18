Volkan Demirel: 'Sevinemedik ama artımız var'

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mersin'de konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel,dedi.Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oyuna çok fazla giremediklerini kaydetti.Bu devrede Sivasspor'un pozisyon bulmaya çalıştığını ifade eden Demirel, rakiplerinin ilk yarıda duran topla güzel bir gol attığını vurguladı.İkinci yarı maça girmeye çalıştıklarını aktaran Demirel, şöyle devam etti:Demirel, gelecek hafta TÜMOSAN Konyaspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, deplasmanda güzel bir galibiyet almak istediklerini vurguladı.