Voleybolda genç milliler Macaristan'ı mağlup etti!

Portekiz'de düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt ilk maçında Türkiye, Macaristan'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda genç milliler Macaristan'ı mağlup etti!
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21 Nisan 2023 21:50
Portekiz'de düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt ilk maçında Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Macaristan'ı 23-25, 25-16, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.

Milliler, ev sahibi Portekiz'in de yer aldığı grubu ilk iki sırada tamamlaması veya elemelerde en iyi grup üçüncüsü olması halinde, Karadağ'da yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

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