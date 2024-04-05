Voleybolda dev eşleşmenin programı belli oldu

Sultanlar Ligi'nde play-off finalinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. Serinin programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda dev eşleşmenin programı belli oldu
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05 Nisan 2024 13:34
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği play-off final etabının programı belli oldu.

Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

9 Nisan Salı:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

13 Nisan Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

18 Nisan Perşembe:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

21 Nisan Pazar:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

Üçüncülük etabının da programı açıklandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Türk Hava Yolları'nın üçüncülük için karşı karşıya geleceği etabın programı da belli oldu.

Bu seride 2 galibiyete ulaşacak ekip, sezonu üçüncü bitirecek.

Üçüncülük etabının maç programı şöyle:

9 Nisan Salı:

13.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

12 Nisan Cuma:

16.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

14 Nisan Pazar:

20.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

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