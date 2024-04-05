Voleybolda dev eşleşmenin programı belli oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği play-off final etabının programı belli oldu.



Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak.



Final serisinin maç programı şöyle:



9 Nisan Salı:



19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)



13 Nisan Cumartesi:



19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)



15 Nisan Pazartesi:



19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)



18 Nisan Perşembe:



19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)



21 Nisan Pazar:



19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)



Üçüncülük etabının da programı açıklandı



Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Türk Hava Yolları'nın üçüncülük için karşı karşıya geleceği etabın programı da belli oldu.



Bu seride 2 galibiyete ulaşacak ekip, sezonu üçüncü bitirecek.



Üçüncülük etabının maç programı şöyle:



9 Nisan Salı:



13.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)



12 Nisan Cuma:



16.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)



14 Nisan Pazar:



20.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)





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