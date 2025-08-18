Los Angeles Lakers'ta uzun yıllar görev yapan kondisyoner Gary Vitti, günümüzde NBA oyuncularının neden daha sık sakatlandığına açıklık getirdi.
NBA'in eski koçlarından Byron Scott'ın Fast Break podcast'inde konuşan Vitti, sorunun tek bir sebepten değil, yıl boyu oynanan basketbol, tekrar eden hareketler ve değişen antrenman kültüründen kaynaklandığını belirtti:
"Genç yaşta çok fazla basketbol oynamak doğru. Bu aşırı tekrar, vücudu yıpratıyor. Tekrarlayan hareketler vücutta telafi mekanizmaları yaratır, bu da fonksiyon bozukluğuna yol açar."
Vitti, özellikle gövde ve leğen kemiği mekaniğinin önemine vurgu yaparak, bu bölgedeki dengesizliklerin zincirleme olarak hamstring, kalça, aşil ve diz sakatlıklarına yol açtığını aktardı. "Zincirde yükü kaldıramayan halka varsa, kopma orada olur," dedi.
Çok yönlü spor yapmayan yeni nesil oyuncuların tek tip hareketlere hapsolduğunu belirten Vitti, önceki kuşakların farklı sporlarla kas dengesini daha iyi koruduğunu söyledi. Ayrıca sakatlıkların çoğunun sprintten değil, yavaşlama ve yön değiştirme anlarında gerçekleştiğini hatırlattı.
2024–25 sezonunda Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Damian Lillard ve Dejounte Murray gibi yıldızların yaşadığı aşil kopmaları Vitti'nin tespitini destekler nitelikte oldu.
NBA'in eski koçlarından Byron Scott'ın Fast Break podcast'inde konuşan Vitti, sorunun tek bir sebepten değil, yıl boyu oynanan basketbol, tekrar eden hareketler ve değişen antrenman kültüründen kaynaklandığını belirtti:
"Genç yaşta çok fazla basketbol oynamak doğru. Bu aşırı tekrar, vücudu yıpratıyor. Tekrarlayan hareketler vücutta telafi mekanizmaları yaratır, bu da fonksiyon bozukluğuna yol açar."
Vitti, özellikle gövde ve leğen kemiği mekaniğinin önemine vurgu yaparak, bu bölgedeki dengesizliklerin zincirleme olarak hamstring, kalça, aşil ve diz sakatlıklarına yol açtığını aktardı. "Zincirde yükü kaldıramayan halka varsa, kopma orada olur," dedi.
Çok yönlü spor yapmayan yeni nesil oyuncuların tek tip hareketlere hapsolduğunu belirten Vitti, önceki kuşakların farklı sporlarla kas dengesini daha iyi koruduğunu söyledi. Ayrıca sakatlıkların çoğunun sprintten değil, yavaşlama ve yön değiştirme anlarında gerçekleştiğini hatırlattı.
2024–25 sezonunda Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Damian Lillard ve Dejounte Murray gibi yıldızların yaşadığı aşil kopmaları Vitti'nin tespitini destekler nitelikte oldu.