18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Vitti, modern NBA'de sakatlıkların artmasının sebebini açıkladı

Los Angeles Lakers'ta uzun yıllar görev yapan antrenörü Gary Vitti, günümüzde NBA oyuncularının neden daha sık sakatlandığına açıklık getirdi.

calendar 18 Ağustos 2025 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Vitti, modern NBA'de sakatlıkların artmasının sebebini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers'ta uzun yıllar görev yapan kondisyoner Gary Vitti, günümüzde NBA oyuncularının neden daha sık sakatlandığına açıklık getirdi.

NBA'in eski koçlarından Byron Scott'ın Fast Break podcast'inde konuşan Vitti, sorunun tek bir sebepten değil, yıl boyu oynanan basketbol, tekrar eden hareketler ve değişen antrenman kültüründen kaynaklandığını belirtti:
"Genç yaşta çok fazla basketbol oynamak doğru. Bu aşırı tekrar, vücudu yıpratıyor. Tekrarlayan hareketler vücutta telafi mekanizmaları yaratır, bu da fonksiyon bozukluğuna yol açar."

Vitti, özellikle gövde ve leğen kemiği mekaniğinin önemine vurgu yaparak, bu bölgedeki dengesizliklerin zincirleme olarak hamstring, kalça, aşil ve diz sakatlıklarına yol açtığını aktardı. "Zincirde yükü kaldıramayan halka varsa, kopma orada olur," dedi.


Çok yönlü spor yapmayan yeni nesil oyuncuların tek tip hareketlere hapsolduğunu belirten Vitti, önceki kuşakların farklı sporlarla kas dengesini daha iyi koruduğunu söyledi. Ayrıca sakatlıkların çoğunun sprintten değil, yavaşlama ve yön değiştirme anlarında gerçekleştiğini hatırlattı.

2024–25 sezonunda Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Damian Lillard ve Dejounte Murray gibi yıldızların yaşadığı aşil kopmaları Vitti'nin tespitini destekler nitelikte oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.