Los Angeles Lakers'ta uzun yıllar görev yapan kondisyoner Gary Vitti, günümüzde NBA oyuncularının neden daha sık sakatlandığına açıklık getirdi.NBA'in eski koçlarından Byron Scott'ın Fast Break podcast'inde konuşan Vitti, sorunun tek bir sebepten değil, yıl boyu oynanan basketbol, tekrar eden hareketler ve değişen antrenman kültüründen kaynaklandığını belirtti:Vitti, özellikle gövde ve leğen kemiği mekaniğinin önemine vurgu yaparak, bu bölgedeki dengesizliklerin zincirleme olarak hamstring, kalça, aşil ve diz sakatlıklarına yol açtığını aktardı.," dedi.Çok yönlü spor yapmayan yeni nesil oyuncuların tek tip hareketlere hapsolduğunu belirten Vitti, önceki kuşakların farklı sporlarla kas dengesini daha iyi koruduğunu söyledi. Ayrıca sakatlıkların çoğununanlarında gerçekleştiğini hatırlattı.2024–25 sezonunda Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Damian Lillard ve Dejounte Murray gibi yıldızların yaşadığı aşil kopmaları Vitti'nin tespitini destekler nitelikte oldu.