Vitor Pereira: 'Premier Lig'e gelmek uzun bir yolculuktu'

Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira, 3-0 kazanılan Leicester City maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İlk maçında aldıkları 3-0'lık galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Pereira'nın açıklamaları şu şekilde;

"Burada olmayı açıklayamam. Antrenörlüğe 29 yaşında başladım ve şu anda 56 yaşındayım, yani buraya gelmek çok uzun bir yolculuktu ve bu bir ayrıcalık.



Takımda çok iyi bir ruh vardı. Gerçek bir ruh, bu takımdan istediğim şey de bu. Onlardan istediğim şey, maçın sonunda yaptığımız işten gurur duymamız ve taraftarlarımızı gururlandırmamızdı ve bunun için çok mutluyum. Elbette pek çok şeyi geliştirmemiz gerekiyor ama gerçek ruh oradaydı ve benim için en önemlisi de bu.



Benim takımlarım genellikle çok fazla gol yemez. Dengeli, topa sahip olma konusunda kaliteli, niyetli bir takım istiyorum çünkü benim oyunumda niyet var. Ama topa sahip olarak oynayabilen, kontratak da oynayabilen, daha ileride savunma yapabilen ve savunma yapmamız gereken anlarda bunu daha yüksek yapabilen bir takım istiyorum, ancak gidecekleri ve blokta bekleyecekleri anları anlamaları gerekiyor; orta veya alçak blok. Bu da taktiksel zekanın var olduğu anlamına geliyor.



'OYUNCULARA NE YAPMALARI GEREKTİĞİNİ ANLATTIM'



Sahip olduğum tecrübe, uzun süre antrenör olarak çalıştım, bu yüzden sistemi, oyuncuları, nasıl oynayacağımızı, kapatmamız gereken alanları, kullanabileceğimiz alanları çok iyi biliyorum ve üç gün içinde bunları basit bir iletişimle organize etmeye çalıştım. Çok fazla şey yapmadık ama istediklerimizi geliştirdik. Bugün denediler ve iyi bir oyun oynadılar. Gidip ana şeyleri yönetecek tecrübeye sahibim. Antrenmanım için fazla zamanımız olmadığını anlıyorum ama antrenmanı taktiksel organizasyonla yönettik ve sonra onlara güven vermeye çalıştık; benim güvenim, sahip olduğum güven.



Bence takım iyi performans gösterdi ve ben mutluyum. Mutluyum ama her gün ve her maç daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bu da antrenmanın yönünün iyi olması gerektiği anlamına geliyor, basit bir iletişimle ama onlara topla ve topsuz ne yapmak istediğimizi anlamaları için tetikleyiciler vererek.



TARAFTARLARIN DESTEĞİ



Bu harikaydı, çünkü tek başımıza kazanamayız. Taraftarlara, kulübe ve herkese ihtiyacımız var. Kendimizi geliştirmek için kararlı ve birlik içinde olmalıyız. Takımı geliştirmek istiyorum ve topa sahip olma konusunda da gelişecekler çünkü bir takımın sadece kontratak oynamasını sevmiyorum ama bugün için iyiydi. Takımdan ve taraftarlardan da cesaret alıyorum. Onlar harika insanlar. Buraya gelmek için ne kadar çaba sarf ettiklerini biliyorum ama birlikte özel bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum.



MANCHESTER UNITED MAÇI



Kesinlikle harika bir maç olacak ve benim için bir ayrıcalık. Benim için burası dünyanın en iyi ligi ve buraya gelmek çok uzun bir yolculuk oldu ama şimdi olmak istediğim yerdeyim.



'TARAFTARLAR NE BEKLEMELİ?'



Hırs, organizasyon ve özgüven. Çok fazla güven. Özgüven olmadan gelişemeyiz. Kendimizin en iyi versiyonu olmamız gerekiyor."



