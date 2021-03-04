Vitor Hugo: 'Arkadaşlarımı yalnız bırakmam'

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada burnu kırılan Brezilyalı stoper Vitor Hugo, bugün Kasımpaşa karşısında özel bir maske ile forma giyecek. Daha önce de bu tür sakatlıklar yaşadığı için maske ile oynamaya alışık olan Hugo, bu konuda rahat.



Ancak sağlık ekibi, kırığın neden olacağı ağrılar için 29 şaşındaki oyuncuyu uyararak, "Eğer şiddetli ağrıların olursa seni dinlendirebiliriz" önerisinde bulundu. Trabzonspor'a geldiğinden beri 22 maçın 2'sini sakatlık nedeniyle kaçıran, bir mücadelede de yedek soyunan Hugo, bu teklife soğuk bakarak, "Arkadaşlarımı yalnız bırakmam. Eğer takımın bana ihtiyacı varsa ben her zaman oynamaya hazırım" cevabını verdi ve 11'deki yerini aldı.



ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA



Trabzonspor'un bugün deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Vitor Hugo, Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak bu mücadelede sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.



