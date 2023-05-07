Vincenzo Montella: 'İlk yarı fazla gerildik'

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 4-2 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarıda kafamız biraz daha net oldu ve galibiyeti getiren golleri atarak maçı galibiyetle kapattık." dedi.



Montella, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik ve taktik anlamda ilk yarı istenilen futbolu sergileyemediklerini belirtti. Futbolda ritmin çok önemli olduğunu ifade eden Montella, şunları söyledi:



"Ritm olmayınca maalesef gerilebiliyorsunuz ve biz ilk yarı gerçekten fazladan gerildik. Kendi potansiyelimizin dışında oynamak zorunda kaldık. İkinci yarıda kafamız biraz daha net oldu ve galibiyeti getiren golleri atarak maçı galibiyetle kapattık. Gurur duyuyorum futbolcu grubumuzla. Oynayanlar, oynamayanlar, dışarıda kalanlar hep beraber burada bir mücadele veriyorlar ve gerçekten beni gururlandırdılar. Özellikle taraftarlarımızla da gurur duyuyorum. Çünkü tesislerden itibaren bizi desteklemeye başladılar ama maçın son saniyesine kadar arkamızda durdular. Kulübümüz için de çok gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten doğru noktalara geliyoruz hep beraber."





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