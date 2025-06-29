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23:00
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29 Haziran
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1-2
29 Haziran
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29 Haziran
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Viktor Gyökeres için transfer açıklaması!

Sporting Başkanı Frederico Varandas, takımın golcü futbolcusu Viktor Gyökeres ile ilgili konuştu.

calendar 29 Haziran 2025 19:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Viktor Gyökeres için transfer açıklaması!
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Sporting Başkanı Frederico Varandas, ayrılığı gündemde olan Viktor Gyökeres ile ilgili konuştu.

BAŞKANIN SÖZLERİ

Gyökeres'in ayrılığının yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyen Varandas, İsveçli golcü için serbest kalma bedelini (100 milyon euro) talep etmeyeceklerini söyledi.

Varandas, "Viktor'dan 6 ay küçük bir oyuncu olan Zubimendi'nin 65 milyon euro'ya transfer olduğunu gördüm. Manchester United, Cunha'yı 75 milyon euro'ya kadrosuna kattı, 26 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Değerini söylemeyeceğim ama Gyökeres 60+10 gibi bir bonservisle kesinlikle gitmeyecek! Bunu kendisi ve menajeri biliyor." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI


Gyökeres'in adı; Chelsea, Arsenal ve Manchester United gibi İngiliz ekipleriyle anılıyor.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Gyökeres'in Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Sporting forması altında geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan 27 yaşındaki Gyökeres, 54 gol attı ve 13 asist yaptı.


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