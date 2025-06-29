Viktor Gyökeres için transfer açıklaması!

Sporting Başkanı Frederico Varandas, ayrılığı gündemde olan Viktor Gyökeres ile ilgili konuştu.Gyökeres'in ayrılığının yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyen Varandas, İsveçli golcü için serbest kalma bedelini (100 milyon euro) talep etmeyeceklerini söyledi.Varandas,diye konuştu.Gyökeres'in adı; Chelsea, Arsenal ve Manchester United gibi İngiliz ekipleriyle anılıyor.Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Gyökeres'in Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.Sporting forması altında geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan 27 yaşındaki Gyökeres, 54 gol attı ve 13 asist yaptı.