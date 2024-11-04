Victor Osimhen'in son durumu belli oldu!

Galatasaray'da hafif ağrıları bulunan Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımın son yaptığı idmana da çıkmadı. Nijeryalı golcünün son durumu belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen'in son durumu belli oldu!
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04 Kasım 2024 15:45
Galatasaray, Tottenham maçı hazırlıklarına devam ederken Victor Osimhen son yapılan idmana da çıkmadı.

Hafif ağrıları bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

TAKIMLA NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

Yapılan son 3 idmanda yer almayan Osimhen'in salı günü takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Sakatlığı ciddi olmayan Victor Osimhen, 7 Kasım'da oynanacak Tottenham maçında sahada olacak.

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak katılan yıldız isim, sarı kırmızılı formayla bu sezon 7 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



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