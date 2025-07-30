Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen transferini resmen bitirdi.
Yıldız golcü bu akşam saatlerinde menajeri George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi.
OSIMHEN İNİŞ YAPTI, COŞKULU KARŞILAMA
Nijeryalı golcüyü taşıyan özel uçak saat 21:50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'i coşkuyla karşıladı.
MİLYONLAR UÇAĞI TAKİP ETTİ
TRANSFERİN DETAYLARI
Galatasaray, 25 yaşındaki golcü için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 40 milyon euro peşin olarak verilecek. 35 milyon euro ise 2026 yılı sonuna kadar taksitli şekilde ödenecek.
Osimhen'in sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 16 milyon euro maaş alması bekleniyor.
SAĞLIK KONTROLLERİ PERŞEMBE
Yıldız oyuncunun sağlık kontrolleri Perşembe günü gerçekleştirilecek. İmza töreninin ise Cumartesi günü Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde RAMS Park'ta yapılması planlanıyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen,37 gol, 8 asist ile takımına büyük katkı sağladı.
Yıldız golcü bu akşam saatlerinde menajeri George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi.
OSIMHEN İNİŞ YAPTI, COŞKULU KARŞILAMA
Nijeryalı golcüyü taşıyan özel uçak saat 21:50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'i coşkuyla karşıladı.
MİLYONLAR UÇAĞI TAKİP ETTİ
Öte yandan Osimhen'in uçak takip yayını, Galatasaray Youtube'dan yayınlandı. Yayını izleyenlerin sayısı 2 milyonu geçti.
OSIMHEN: "SEVDİĞİM YERE GELDİM!"
Yıldız futbolcu, İstanbul'a iner inmez yaptığı ilk açıklamada "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim." ifadelerini kullandı.
Havaalanında bulunan Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavuk.u da açıklamalarda bulundu.
KAVUKÇU: "BİZE PR'CI DİYENLER OLDU"
Abdullah Kavukçu, açıklamasında "Bu işe başkanımla inandık ve Ocak ayında başladık. Parayı bulmak için çok çalıştık, hiçbir yeri satmadan parayı çıkardık. Belli bir kısmı peşin ödüyoruz, bir sene içerisinde tüm parasını kapatacağız. Galatasaray'ın bunu ödeyebilecek güçte olduğunu söyledik ve başardık.
Yarın son imzaları attıktan sonra sonuçlanış olacak. Bize PR'cı diyenler oldu. Diyenlerin bu paraları vermelerini bekliyoruz. İş artık taraftarımıza düşüyor. Galatasaray çok büyük! Kimseden para istemeden bunu başardık!" ifadelerini kullandı.
OSIMHEN: "SEVDİĞİM YERE GELDİM!"
Yıldız futbolcu, İstanbul'a iner inmez yaptığı ilk açıklamada "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim." ifadelerini kullandı.
Havaalanında bulunan Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavuk.u da açıklamalarda bulundu.
KAVUKÇU: "BİZE PR'CI DİYENLER OLDU"
Abdullah Kavukçu, açıklamasında "Bu işe başkanımla inandık ve Ocak ayında başladık. Parayı bulmak için çok çalıştık, hiçbir yeri satmadan parayı çıkardık. Belli bir kısmı peşin ödüyoruz, bir sene içerisinde tüm parasını kapatacağız. Galatasaray'ın bunu ödeyebilecek güçte olduğunu söyledik ve başardık.
Yarın son imzaları attıktan sonra sonuçlanış olacak. Bize PR'cı diyenler oldu. Diyenlerin bu paraları vermelerini bekliyoruz. İş artık taraftarımıza düşüyor. Galatasaray çok büyük! Kimseden para istemeden bunu başardık!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, 25 yaşındaki golcü için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 40 milyon euro peşin olarak verilecek. 35 milyon euro ise 2026 yılı sonuna kadar taksitli şekilde ödenecek.
Osimhen'in sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 16 milyon euro maaş alması bekleniyor.
SAĞLIK KONTROLLERİ PERŞEMBE
Yıldız oyuncunun sağlık kontrolleri Perşembe günü gerçekleştirilecek. İmza töreninin ise Cumartesi günü Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde RAMS Park'ta yapılması planlanıyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen,37 gol, 8 asist ile takımına büyük katkı sağladı.