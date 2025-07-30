Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!

Öte yandan Osimhen'in uçak takip yayını, Galatasaray Youtube'dan yayınlandı. Yayını izleyenlerin sayısı 2 milyonu geçti.



OSIMHEN: "SEVDİĞİM YERE GELDİM!"



Yıldız futbolcu, İstanbul'a iner inmez yaptığı ilk açıklamada "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim." ifadelerini kullandı.



Havaalanında bulunan Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavuk.u da açıklamalarda bulundu.



KAVUKÇU: "BİZE PR'CI DİYENLER OLDU"



Abdullah Kavukçu, açıklamasında "Bu işe başkanımla inandık ve Ocak ayında başladık. Parayı bulmak için çok çalıştık, hiçbir yeri satmadan parayı çıkardık. Belli bir kısmı peşin ödüyoruz, bir sene içerisinde tüm parasını kapatacağız. Galatasaray'ın bunu ödeyebilecek güçte olduğunu söyledik ve başardık.



Yarın son imzaları attıktan sonra sonuçlanış olacak. Bize PR'cı diyenler oldu. Diyenlerin bu paraları vermelerini bekliyoruz. İş artık taraftarımıza düşüyor. Galatasaray çok büyük! Kimseden para istemeden bunu başardık!" ifadelerini kullandı.



