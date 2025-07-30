30 Temmuz
Qarabag FK-Shelbourne
1-0
30 Temmuz
Malmö FF-RFS
1-0
30 Temmuz
FCSB-KF Shkendija
1-2
30 Temmuz
Ludogorets -Rijeka
1-199'
30 Temmuz
Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
0-176'
30 Temmuz
Ferencvaros-FC Noah
4-382'
30 Temmuz
Panathinaikos-Rangers
1-180'
30 Temmuz
Breidablik-Lech Poznan
0-155'
30 Temmuz
RB Salzburg-Brann
1-1DA
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
1-243'
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
0-1

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!

Galatasaray, Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Yıldız golcü coşkulu taraftar karşılamasıyla iniş yaptı.

calendar 30 Temmuz 2025 21:45 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 22:19
Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen transferini resmen bitirdi.

Yıldız golcü bu akşam saatlerinde menajeri George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi.

OSIMHEN İNİŞ YAPTI, COŞKULU KARŞILAMA


Nijeryalı golcüyü taşıyan özel uçak saat 21:50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'i coşkuyla karşıladı.

MİLYONLAR UÇAĞI TAKİP ETTİ

Öte yandan Osimhen'in uçak takip yayını, Galatasaray Youtube'dan yayınlandı. Yayını izleyenlerin sayısı 2 milyonu geçti.

OSIMHEN: "SEVDİĞİM YERE GELDİM!" 

Yıldız futbolcu, İstanbul'a iner inmez yaptığı ilk açıklamada "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim." ifadelerini kullandı. 

Havaalanında bulunan Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavuk.u da açıklamalarda bulundu. 

KAVUKÇU: "BİZE PR'CI DİYENLER OLDU"

Abdullah Kavukçu, açıklamasında "Bu işe başkanımla inandık ve Ocak ayında başladık. Parayı bulmak için çok çalıştık, hiçbir yeri satmadan parayı çıkardık. Belli bir kısmı peşin ödüyoruz, bir sene içerisinde tüm parasını kapatacağız. Galatasaray'ın bunu ödeyebilecek güçte olduğunu söyledik ve başardık.

Yarın son imzaları attıktan sonra sonuçlanış olacak. Bize PR'cı diyenler oldu. Diyenlerin bu paraları vermelerini bekliyoruz. İş artık taraftarımıza düşüyor. Galatasaray çok büyük! Kimseden para istemeden bunu başardık!" ifadelerini kullandı.

TRANSFERİN DETAYLARI

Galatasaray, 25 yaşındaki golcü için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 40 milyon euro peşin olarak verilecek. 35 milyon euro ise 2026 yılı sonuna kadar taksitli şekilde ödenecek.

Osimhen'in sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 16 milyon euro maaş alması bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ PERŞEMBE

Yıldız oyuncunun sağlık kontrolleri Perşembe günü gerçekleştirilecek. İmza töreninin ise Cumartesi günü Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde RAMS Park'ta yapılması planlanıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen,37 gol, 8 asist ile takımına büyük katkı sağladı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.