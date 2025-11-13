2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play Off Yarı Final maçında Nijerya ile Gabon, karşı karşıya geldi.



Stade Prince Moulay El Hassan Stadyumu'nda oynanan mücadelede normal süre 1-1 berabere sona erdi. Uzatmalarda skoru 4-1'e getiren Nijerya, adını finale yazdırdı.



Karşılaşmada Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Akor Adams, 97. dakikada Ejuke ve 102 ile 110. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Gabon'un tek golü ise 89. dakikada Mario Lemina'dan geldi.



Wilfred Ndidi, Nijerya'nın 97. dakikada attığı golün asistini yaptı.



Nijerya'da Victor Osimhen ilk 11'de çıktığı karşılaşmada 117 dakika sahada kaldı. Wilfred Ndidi ise mücadeleyi tamamladı; Gabon'da ise Mario Lemina, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 120 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla Nijerya, Afrika elemelerinde play-off finaline kaldı. Nijerya'nın rakibi, Kamerun-Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasının galibi olacak. Play-off final maçı, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.