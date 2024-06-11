Veteran milli judoculardan 3 madalya!

Veteran milli judocular Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda 3 madalya elde etti.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen organizasyonda, milli veteran judocular madalya mücadelesine çıktı.



Sporculardan Murat Olcay M7/9 +100 kiloda ve Volkan Güngör M4/6 81 kiloda gümüş madalya kazanırken, Dilek Olcay da F6 70 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.





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