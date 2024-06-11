Veteran milli judoculardan 3 madalya!

Veteran milli judocular Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda 3 madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen organizasyonda, milli veteran judocular madalya mücadelesine çıktı.
Sporculardan Murat Olcay M7/9 +100 kiloda ve Volkan Güngör M4/6 81 kiloda gümüş madalya kazanırken, Dilek Olcay da F6 70 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen organizasyonda, milli veteran judocular madalya mücadelesine çıktı.
Sporculardan Murat Olcay M7/9 +100 kiloda ve Volkan Güngör M4/6 81 kiloda gümüş madalya kazanırken, Dilek Olcay da F6 70 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
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