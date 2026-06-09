Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor!

Vedat Muriqi imza için İstanbul'da... Seçim öncesi Aziz Yıldırım'la kesin olarak anlaşmaya varan Kosovalı forvet artık geri sayıma geçti.



BU HAFTA İMZA



Seçimin sonuçlanmasının ardından Antalya'daki tatilini yarıda keserek ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Vedat Muriqi'nin pazar gününe kadar resmi imzayı atması bekleniyor.



Aziz Yıldırım'ın Mallorca ile 15.5 milyon euro karşılığında el sıkıştığı ancak bazı bonus maddeleri ve ödeme planı konusunda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Kulüpler arasındaki anlaşmanın da 1-2 gün içinde sağlanacağı ifade ediliyor.



SEZON PERFORMANSI



Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 32 yaşındaki Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.



