Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor!

Fenerbahçe'de yeni başkan Aziz Yıldırım'ın ilk transferi olması beklenen Vedat Muriqi, seçim sonrası Antalya'daki tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi. Kosovalı santrforun bu hafta imza atması bekleniyor.

calendar 09 Haziran 2026 09:17
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor!
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Vedat Muriqi imza için İstanbul'da... Seçim öncesi Aziz Yıldırım'la kesin olarak anlaşmaya varan Kosovalı forvet artık geri sayıma geçti.

BU HAFTA İMZA

Seçimin sonuçlanmasının ardından Antalya'daki tatilini yarıda keserek ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Vedat Muriqi'nin pazar gününe kadar resmi imzayı atması bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın Mallorca ile 15.5 milyon euro karşılığında el sıkıştığı ancak bazı bonus maddeleri ve ödeme planı konusunda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Kulüpler arasındaki anlaşmanın da 1-2 gün içinde sağlanacağı ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 32 yaşındaki Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.

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1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
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