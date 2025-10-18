İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Mallorca, deplasmanda Sevilla'ya konuk oldu.
Ramon Sanchez Pizjuan'da oynana mücadeleyi konuk ekip Mallorca, 3-1 kazandı.
Mallorca'nın gollerini 67. dakikada Vedat Muriqi ve 72 ile 77. dakikalarda Mateo Joseph attı. Sevilla'nın tek golünü 16. dakikada Ruben Vargas attı.
Bu sonuçla birlikte Mallorca, ligdeki puanını 8'e çıkardı. Sevilla ise 13 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Mallorca, Levante'yi konuk edecek. Sevilla Real Sociedad'a konuk olacak.
Ramon Sanchez Pizjuan'da oynana mücadeleyi konuk ekip Mallorca, 3-1 kazandı.
Mallorca'nın gollerini 67. dakikada Vedat Muriqi ve 72 ile 77. dakikalarda Mateo Joseph attı. Sevilla'nın tek golünü 16. dakikada Ruben Vargas attı.
Bu sonuçla birlikte Mallorca, ligdeki puanını 8'e çıkardı. Sevilla ise 13 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Mallorca, Levante'yi konuk edecek. Sevilla Real Sociedad'a konuk olacak.
⚽️Vedat Muriqi gollerine devam ediyor! Bu kez Sevilla'ya attı!pic.twitter.com/UgV8AmZPoN
— Sporx (@sporx) October 18, 2025