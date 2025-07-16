Vanspor FK'nın yeni transferi Crespi: 'Güzel bir aile olduk'

"GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİYOR"

"TÜM MAÇLARI KAZANMAYA ODAKLANACAĞIZ"

"ARDA GÜLER ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"

1'inci Lig ekiplerinden Vanspor FK'nın yeni transferi Francese Regis Crespi, "Kayseri'de kamp günlerimiz çok güzel geçiyor. Takım çok kısa sürede çok güzel kaynaştı. Bir aile gibi olabildik. Bu da bize kendimizi evimizde gibi hissettiriyor" dedi.1'inci Lig ekiplerinden Vanspor FK, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Doğu Anadolu temsilcisinin geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen yeni transferi Francese Regis Crespi, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Vanspor hakkında araştırma yaptığını söyleyen Crespi, "Buraya gelmeden önce ben bunun farkındaydım. 25 yıllık bir hasretin olduğunun bilincindeydim. Hocamız bu konuyu benimle paylaşmıştı. Taraftarımıza ve şehre inanılmaz katkılar sunacağına inanıyorum. Ben de onlarla aynı hissi paylaşıyorum. Bu hisler benim için de çok önemli. Van şehri ve taraftarımızla tanışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.Kayseri'de kamp çalışmalarının aile ortamında geçtiğine de dikkat çeken İspanyol kanat oyuncusu,diye konuştu.Türkiye'nin zorlu bir lig olduğunu bilerek geldiğini de belirten Regis,şeklinde konuştu.En beğendiği Türk futbolcunun sorulması üzerine ise Crespi,ifadelerini kullandı.