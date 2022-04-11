Van Basten'den Atletico Madrid eleştirisi: 'Ofsayt kaldırılsın!'

Atletico Madrid'in Manchester City ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşılaşmayı sıfır şutla bitiren konuk ekibe eleştiriler sürüyor.



"BU TARZ TAKIMLAR NEDENİYLE OFSAYT KALDIRILSIN!"



Son olarak Hollandalı efsane oyuncu Marco Van Basten, Madrid ekibinin oyunun çok sıkıcı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı; "Bence bu tarz takımlardan dolayı ofsaytın kaldırılması gerekiyor. Bu şekilde maçlar daha eğlenceli olabilir. Aksi takdirde Atleticolu taraftarlara Netflix izlemelerini tavsiye ederim. Orası daha eğlenceli. 90 dakika boyunca 10 kişi defans yapmasına gerçekten şaşırdım."



"BU ŞEKİLDE EĞLENCELİ DEĞİL"



FIFA'ya da tavsiyelerde bulunan Hollandalı eski futbolcu, "FIFA'nın 'futbolu nasıl daha eğlenceli hale getirebiliriz' diye düşünmesi lazım. Çünkü gerçekten futbol bu şekilde hiç eğlenceli değil." şeklinde konuştu.



Atletico Madrid'in iyi hücum oyuncularına sahip olduğunu belirten Marco van Basten, "Kimseyi suçlayamam bu sistemden dolayı herkes istediği şekilde oynatabilir. Hücumda 300 milyon euroyu mal olan Felix ve Griezmann gibi oyuncularınız var ama onlara 90 dakika boyunca savunma yaptırıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.





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