Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da düzenlenen W50 Troisdorf turnuvasında şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da şampiyon oldu
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02 Haziran 2024 17:45
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da düzenlenen W50 Troisdorf turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Berfu Cengiz, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Rumen Anca Alexia Todoni'yi 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

Bugün yapılan final karşılaşmasında da İsviçreli Susan Bandecchi'yi 6-1, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden milli tenisçi, bu yılki ikinci, kariyerinin yedinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

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