Valieva, doping tartışmalarının gölgesinde madalya kazanamadı

Doping tartışmalarının gölgesinde 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılan Rus artistik buz patenci Kamila Valieva, favori olarak görüldüğü tek kadınlar finalinde madalya kazanamadı.



Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adına yarışan 15 yaşındaki sporcu, iki kez düştüğü serbest program performansı sonunda 224.09 toplam puan topladı ve genel sıralamada 4'ncü sırada yer aldı.



Olimpiyat öncesinde yaptırdığı doping testinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle tartışmaların odağında yer alan Valieva, 15 Şubat'taki kısa programı birinci bitirmesine rağmen favori görüldüğü serbest programda kürsüye çıkamadı.



Altın madalyanın favorisi olarak görülen Valieva, Fransız besteci Maurice Ravel'in "Bolero" parçası eşliğinde sergilediği performansı sırasında 4'lü "toeloop" ve 3'lü "Lutz atlayışı" sırasında dengesini kaybederek düştü.



Süreç



Valieva'nın Pekin Kış Olimpiyatları'nda müsabakalarda yer alıp almaması gerektiğine dair tartışmalar, ulusal ve uluslararası spor otoritelerini karşı karşıya getirmişti.



Uluslararası Test Ajansı (ITA), Valieva'nın, 25 Aralık 2021'de St. Petersburg'da düzenlenen Rusya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda alınan numunesinde doping tespit edildiğini bildirmişti.



Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) yetkilendirdiği İsveç'teki laboratuvarda yapılan testte, yasaklı bir metabolizma düzenleyici madde olan "trimetazidine"ye rastlandığı duyurulmuştu.



Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA), test sonucunun bildirilmesinin ardından Valieva'yı geçici süreyle spordan men kararı alırken, sporcunun Disiplin Komitesine yaptığı temyiz başvurusunun ardından men kararı kaldırılmıştı.



Doping testi olimpiyat dışında yapıldığı için men yetkisi olmayan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), sporcunun olimpiyatlarda yer almasının engellenmesi için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmuştu.



CAS, başvuru hakkında verdiği kararda sporcunun, Pekin'de yapılan doping kontrolünün temiz çıktığını hatırlatarak olimpiyatta yarışabileceğine hükmetmişti.



Kararda, Valieva'nın (15) yaşından ötürü doping konusunda farklı düzenlemelere ve müeyyidelere tabi olduğu, men kararının telafisi mümkün olmayan zarara yol açabileceğine dikkat çekilmişti.



IOC, madalya kazanırsa tören yapmayacağını bildirmişti.



IOC ise aynı gün yayımladığı açıklamada, CAS'ın kararına uyacağını, ancak Valieva'nın tek kadınlar serbest program müsabakasında madalya kazanması durumunda çiçek ve madalya törenlerinin yapılmayacağını bildirmişti.



Anti-doping kuralları küçükleri muaf tutuyor



Anti-doping kuralları, 16 yaş altı sporcuları yasaklı madde kullanımı konusunda sorumluktan muaf tutuyor.



Küçük yaştakilere yönelik soruşturmalarda sporcu değil, antrenör, doktor ve diyetisyen gibi takım yetkilileri sorumlu görülüyor.









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