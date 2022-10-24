Valerien Ismael: "Savaşçı ruhumuzu göstereceğiz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael: 'Savaşçı ruhumuzu göstereceğiz'
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24 Ekim 2022 19:35
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor maçı öncesi konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Wout Weghorst geçen maçtan sonra sakatlık yaşadı. İyi toparlandı. Gelişimini takip ettik. Mantalitesi de fark yarattı. Oynama isteği ve takıma yardımcı olma isteği vardı. Son iki gün bizimle beraberdi. Şu an sıkıntı yok." dedi.

Ismael ayrıca, "Kazanmak için oynayacağız. Savaşçı ruhumuzu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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