Valerien Ismael'in derbideki önceliği savunma

Milli aranın verildiği Süper Lig'de Fenerbahçe derbisi gün gün yaklaşırken teknik direktör Valerien Ismael de hazırlıklarda iyice gaza bastı. Takıma 2 gün izin veren Fransız çalıştırıcı, bu sürede tesislere adeta kamp kurarak çalışmalarını hızlandırdı. Yardımcılarıyla birlikte Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa'da oynadığı karşılaşmaları izleyen tecrübeli hocanın, rakibin hücum, savunma ve pas özellikleri hakkında notlar tuttuğu belirtildi.



Diğer yandan kendi oynadıkları maçları da yeniden gözlem altına alan Ismael, savunmadaki sıkıntıyı mutlaka çözüme kavuşturmak istiyor. Takımın özellikle son dakikalarda yediği gollere çözüm bulmak için uğraşan Fransız hocanın gerektiğinde 5'li savunmaya dönme planları yaptığı belirtiliyor.



ÖNCELİK ERSİN'DE AMA...



Fenerbahçe derbisinde takımın en kritik noktalarından biri kale olacak. Bu sezon Emre Bilgin'e forma verip hatalı goller sonrası rotayı Ersin Destanoğlu'na çeviren Ismael, derbide tecrübesi nedeniyle yine Ersin'i düşünüyor. Ancak Fransız hocanın, Ersin'in psikolojisi ve idmanlardaki durumuna göre yine bir sürprize imza atabileceği de belirtiliyor. Hatta Emre Bilgin'e "Her zaman hazır ol" dediği de bildiriliyor.



ROSIER SAHADA



Valerien Ismael, sağ bek oyuncusu Rosier'den derbide de vazgeçmeyecek. Bir sakatlık olmaması durumunda Rosier, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Son yapılan toplantıda futbolcu, İstanbulspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin Ismael'e olmadığını ve kazanma hırsı sebebiyle böyle bir davranışta bulunduğunu söyledi.



CENK'İN 11 İSTEĞİ



Şu anda ilk 11 şansı düşük olsa da Cenk Tosun derbide 11 başlamak için forma bekliyor. Tecrübeli futbolcunun, bu isteğini hocasına ilettiği belirtilirken, "Sen bu takımın sembol isimlerinden birisin. Tabii ki seni göz ardı etmiyorum. Yeteneklerinden faydalanacağımız zamanlar olacak" diyerek övgüde bulunduğu belirtildi.





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