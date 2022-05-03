Valerien Ismael, Gedson Fernandes'e bayıldı!

Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes devre arasında kiralık olarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu.



Portekizli yıldız futbolcu, Göztepe ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performansla sadece hocası Bülent Korkmaz'ı değil Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'i de büyüledi.



Fransız teknik adamın, Göztepe maçında izlediği oyuncuya hayran kaldığı öğrenildi. Ara transfer döneminde Karadeniz ekibine kiralık olarak transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, maçtaki başarılı oyununu 2 gol ve 1 asist ile süsledi.



Göztepe maçında muhteşem bir performans ortaya koyan Gedson Fernandes 2 gol ve 1 asistin yanı sıra yüzde 94 pas yüzdesi yakaladı. 9 sahipsiz top kazanan yıldız futbolcu 5 kez de ikili mücadele kazandı.



Sosyal medyada yorum yapan Beşiktaşlı taraftarlar, "Gedson, Ronaldinho performansı sergiledi. Seneye bize büyük güç katacaktır" ifadelerini kullandılar.



Gedson Rizespor'da 11 maçta 3 gol ve 3 asist üretirken Galatasaray formasıyla 18 karşılaşmada 1 gol ve 3 asiste imza atmıştı. 6.5 milyon değeri olan Gedson Fernandes'i Beşiktaş 6 milyon euroya transfer edip Çaykur Rizespor'a kiralamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ