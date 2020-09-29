Beşiktaş transferin bitimine artık sayılı günler kala kadrosuna takviye peşinde koşuyor. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından sağ bek transferi için uzun süre Nazım Sangare'nin peşinde koşan siyah-beyazlılar milli oyuncunun da tercihini Kadıköy'den yana kullanmasından sonra başka arayışlara girdi.



Roma'nın sağ beki Santon'u beklemeye alan siyah-beyazlılar Valentin Rosier için girişimlerini sıklaştırdı.



Dijon'dan Sporting'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun bir yıllık kiralama bedelinin ve alacağı ücretin 1 milyon avro civarında olacağı öğrenildi.



Teknik direktör Sergen Yalçın onay verirse yönetim Fransız oyuncuyu kadroya katacak.



