Valentin Rosier, Beşiktaş yolunda...

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Valentin Rosier için girişimlerini sıklaştırdı. İşte ayrıntılar...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Instagram
Valentin Rosier, Beşiktaş yolunda...
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29 Eylül 2020 10:10
Beşiktaş transferin bitimine artık sayılı günler kala kadrosuna takviye peşinde koşuyor. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından sağ bek transferi için uzun süre Nazım Sangare'nin peşinde koşan siyah-beyazlılar milli oyuncunun da tercihini Kadıköy'den yana kullanmasından sonra başka arayışlara girdi.

Roma'nın sağ beki Santon'u beklemeye alan siyah-beyazlılar Valentin Rosier için girişimlerini sıklaştırdı.

Dijon'dan Sporting'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun bir yıllık kiralama bedelinin ve alacağı ücretin 1 milyon avro civarında olacağı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın onay verirse yönetim Fransız oyuncuyu kadroya katacak.



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