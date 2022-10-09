Valencia: 'Çok gol atmak için çalışıyoruz'

Fenerbahçe'de, Fatih Karagümrük ağlarına 3 gol birden atan Enner Valencia, maçı değerlendirdi.



Ekvadorlu futbolcu, "Bugün aslında çılgınca bir maç oldu. Pek çok kez öne geçtik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takımıma yardım ettiğim için ayrıca mutluyum." dedi.



Valencia, ayrıca, "Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok gol atmak için çok çalışıyoruz ama gol yememek için de daha sıkı çalışmak lazım. Her maçta 3 puan istiyoruz. Evimizde çok daha güçlü olduğumuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı.





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