VakıfBank'tan imza: Gabriela Orvosova

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çek pasör çaprazı Gabriela Orvosova'yı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.
Genç voleybolcu, kariyerinde sırasıyla VK UP Olomouc, BKS Bostik Bielsko Biala, PGE Rysice Rzeszow ve SMI Roma Volley formaları giydi.
Orvosova, kulüp takımlarıyla 1 Challenge Kupası, 1 Çekya Ligi, 3 Çekya Kupası ve 1 Polonya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.
Genç voleybolcu, kariyerinde sırasıyla VK UP Olomouc, BKS Bostik Bielsko Biala, PGE Rysice Rzeszow ve SMI Roma Volley formaları giydi.
Orvosova, kulüp takımlarıyla 1 Challenge Kupası, 1 Çekya Ligi, 3 Çekya Kupası ve 1 Polonya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<