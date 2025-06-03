VakıfBank'tan imza: Gabriela Orvosova

24 yaşındaki Gabriela Orvosova, yeni sezonda VakıfBank formasını giyecek.

calendar 03 Haziran 2025 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
VakıfBank'tan imza: Gabriela Orvosova
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çek pasör çaprazı Gabriela Orvosova'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.

Genç voleybolcu, kariyerinde sırasıyla VK UP Olomouc, BKS Bostik Bielsko Biala, PGE Rysice Rzeszow ve SMI Roma Volley formaları giydi.

Orvosova, kulüp takımlarıyla 1 Challenge Kupası, 1 Çekya Ligi, 3 Çekya Kupası ve 1 Polonya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.


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