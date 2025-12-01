VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde CS Volei Alba Blaj'a konuk oluyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında 2 Aralık Salı günü deplasmanda Romanya temsilcisi CS Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.
Polivalenta Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
Polivalenta Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı Igor Schimpl (Sırbistan) ve Gyula Tillmann (Macaristan) hakem ikilisi yönetecek.
Sarı-siyahlı takım, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0 mağlup etti.