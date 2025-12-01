01 Aralık
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde CS Volei Alba Blaj'a konuk oluyor

Bu sezon çıktığı tüm kulvarlarda yenilgi yüzü görmeyen Vakıfbank, iyi gidişatını CS Volei Alba Blaj karşısında da sürdürmek istiyor.

01 Aralık 2025 11:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde CS Volei Alba Blaj'a konuk oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında 2 Aralık Salı günü deplasmanda Romanya temsilcisi CS Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.

Polivalenta Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Igor Schimpl (Sırbistan) ve Gyula Tillmann (Macaristan) hakem ikilisi yönetecek.


Sarı-siyahlı takım, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0 mağlup etti.

