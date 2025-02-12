VakıfBank, Galatasaray Daikin'i devirdi ve Dörtlü Final'e yükseldi

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Çeyrek Final maçında VakıfBank, rakibi Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, Galatasaray Daikin'i devirdi ve Dörtlü Final'e yükseldi
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12 Şubat 2025 18:24
Son güncelleme 12 Şubat 2025 18:51
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Çeyrek Final maçında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i konuk etti.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maçı ev sahibi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi

Galatasaray Daikin ise turnuvaya veda eden takım oldu.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Bostti, Sıla Çalışkan)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Karutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Timmermann)

Setler: 25-20, 26-28, 25-17, 18-25, 15-12

Süre: 134 dakika (26, 33, 29, 26, 20)


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