Üründül: 'F.Bahçe kötü değil ama rakibi ürkütücü'

"Mourinho'ya yaptığım en önemli eleştiri; kanat forvetleri konusunda… Yeri geldikçe vurguluyorum.

Tadic

adam eksiltemiyor. Kuvvetli bir driplingi ve defansif yönü yok. Günümüzde en vasat Avrupa takımlarında dahi bu tarzda kanat forveti bulunmuyor."





"Oğuz Aydın

, çok geç keşfedildi.

İrfan Can Kahveci

, fiziksel eksiklik yaşıyor. Zaten yapısı tipik bir kanat forvete uygun değil.

Maxi

min

'in ne yapmak istediğini sadece ben değil, kimse anlayamıyor."



"Bana göre birinci sırada çok iyi bir kanat forveti transferi olması gerek. Talisca henüz resmi olarak açıklanmadığı için bir tane orta saha diyebilirim. Bir de stoper yeter."





"Yukarıda saydıklarıma ek olarak takımın fizik kondisyonu iyi değil. Öncelikle bunu söylerim. En güçlülerden Osayi bile geriye gidiyor. Fred ortalarda yok.

Amrabat'ın da gittikçe oynama dairesi küçülüyor.

En-Nesyri'nin satılması bana göre çok büyük bir hata olur. Bu pozisyonda ondan daha iyi bir santrfor bulmak mümkün değil. Dakika olarak maçların yarısında oynamadığı göz önünde bulundurulduğunda buna rağmen ciddi bir gol katkısı var."



"Medyanın çoğunluğunun

'Mourinho takımı defansif

oynatıyor'

eleştirisine de katılmıyorum. Futbol toplu hücum, toplu savunmadır. Ama yukarıda bahsettiğim eksikler yüzünden Fenerbahçe'de öyle bir görüntü gündeme geliyor."