Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan ünlü spiker Fikret Engin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi edinildi. Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu.
Fikret Engin TV8'deki Bay Tahmin programıyla hafızalara kazımıştı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz, Mekanı cennet olsun...🙏 <a href="https://t.co/gCOUFjJwo7">pic.twitter.com/gCOUFjJwo7</a></p>— Sporx (@sporx) <a href="https://twitter.com/sporx/status/1398437463215984642?ref_src=twsrc%5Etfw">May 29, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi edinildi. Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu.
Fikret Engin TV8'deki Bay Tahmin programıyla hafızalara kazımıştı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz, Mekanı cennet olsun...🙏 <a href="https://t.co/gCOUFjJwo7">pic.twitter.com/gCOUFjJwo7</a></p>— Sporx (@sporx) <a href="https://twitter.com/sporx/status/1398437463215984642?ref_src=twsrc%5Etfw">May 29, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz, Mekanı cennet olsun...🙏 pic.twitter.com/gCOUFjJwo7
— Sporx (@sporx) May 29, 2021