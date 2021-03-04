Ünal Karaman: "Alınan 1 puan değerli"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ünal Karaman: 'Alınan 1 puan değerli'
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04 Mart 2021 19:22
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanya deplasmanında alınan puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Aldıkları puanın kıymetini bileceklerini dile getiren Karaman, "Teknik verileri üst düzey olan güçlü bir rakibe karşı oynadık. Alanyaspor'un teknik kadrosunu tebrik ediyorum. Bu sezonun lige imzasını atan takımlardan biri. Futbol doğruları içerisinde teknik detaylara da dikkat ederek haddini bilerek oynayan bir Göztepe vardı. Bu duruşun bir karşılığı olmalıydı. Alınan bir puan bizim için kıymetli. İnşallah önümüzdeki haftalar, daha iyi sonuçlar alabileceğimiz haftalar olacak." şeklinde konuştu.



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