Umut Nayir yeniden Beşiktaş gündeminde

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması başladı. Bu sezon Ümraniye formasıyla 16 gol-3 asist üreten 29 yaşındaki santrforun Kartal'a geri dönmesi gündemde..

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Umut Nayir yeniden Beşiktaş gündeminde
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09 Mayıs 2023 14:19
Umut Nayir
Umut Nayir
Ümraniye
Şenol Güneş ile zirveye tırmanan ancak ligdeki sıralaması ezeli rakiplerinin kayıplarına bağlı olan Beşiktaş, 3 maç oynadıktan sonra sezonu kapatacak.

UMUT NAYİR GÜNDEME GELDİ

Siyah-beyazlılarda yeni sezonun kadro planlaması, verilen arada başladı. Yerli santrfor takviyesi için göndeme gelen ilk isim, eski bir Beşiktaşlı olan ve iki sezonda 6 gol atan Umut Nayir. Teknik Direktör Güneş'in de deneyimli oyuncuya onay verdiği belirtiliyor. Bonservisi 1. Lig ekibi Eyüpspor'da olan 29 yaşındaki Umut Nayir, bu sezon Ümraniyespor formasıyla 16 gol-3 asist üretti.

KÖKLÜ DEĞİŞİM KAPIDA

Beşiktaş'ta mevcut kadrodan 9 isim ile yollar ayrılabilir. Avrupa'dan teklifler alması beklenen Gedson Fernandes ile Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ün durumları belirsiz. Atiba, Welinton, Muleka, N'Koudou, Maxim (kiralık), Utku ve Ersin'in siyah-beyazlı kulübe veda etmeleri bekleniyor. 

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