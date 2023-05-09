Şenol Güneş ile zirveye tırmanan ancak ligdeki sıralaması ezeli rakiplerinin kayıplarına bağlı olan Beşiktaş, 3 maç oynadıktan sonra sezonu kapatacak.



UMUT NAYİR GÜNDEME GELDİ



Siyah-beyazlılarda yeni sezonun kadro planlaması, verilen arada başladı. Yerli santrfor takviyesi için göndeme gelen ilk isim, eski bir Beşiktaşlı olan ve iki sezonda 6 gol atan Umut Nayir. Teknik Direktör Güneş'in de deneyimli oyuncuya onay verdiği belirtiliyor. Bonservisi 1. Lig ekibi Eyüpspor'da olan 29 yaşındaki Umut Nayir, bu sezon Ümraniyespor formasıyla 16 gol-3 asist üretti.



KÖKLÜ DEĞİŞİM KAPIDA



Beşiktaş'ta mevcut kadrodan 9 isim ile yollar ayrılabilir. Avrupa'dan teklifler alması beklenen Gedson Fernandes ile Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ün durumları belirsiz. Atiba, Welinton, Muleka, N'Koudou, Maxim (kiralık), Utku ve Ersin'in siyah-beyazlı kulübe veda etmeleri bekleniyor.





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