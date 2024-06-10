Umut Nayir için Fenerbahçe'ye tam 5 teklif

Fenerbahçe'de geçen sezonun yarısını Pendikspor'da kiralık geçiren Umut Nayir'e Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 5 kulüp talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Umut Nayir için Fenerbahçe'ye tam 5 teklif
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10 Haziran 2024 09:12
Fenerbahçe bir yandan yeni sezonun transfer çalışmalarını yürütürken bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerin planlamaları yapılıyor. Geçen sezon başında transfer edilen ancak devre arasında Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir bu isimlerin başında geliyor.

Sarı-Lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvete şu ana kadar Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 5 takımın talip olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'le gelen teklifleri görüştükten sonra kesin kararını verecek. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla gol atamayan milli futbolcu, Pendikspor'da ise 5 kez ağları sarsmıştı.

AYRILIĞI İSTİYOR

Düzenli forma giymek için Pendikspor'a giden Umut Nayir'in tavrında değişiklik yok. Tecrübeli futbolcu yedek kalmamak adına Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor.



 
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