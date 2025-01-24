Ümraniyespor, sahasında tek golle güldü

Trendyol 1.Lig'in 21. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, sahasında tek golle güldü
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24 Ocak 2025 21:57
Son güncelleme 24 Ocak 2025 22:13
Trendyol 1. Lig'in 21.hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'u konuk etti. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü dakika 30'da Jurgen Bardhi kaydetti.

Ümraniyespor, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaptı. Şanlıurfaspor ise 25 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Ümraniyespor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 85 Atalay Babacan), Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül (Dk. 76 Furkan Apaydın), Dokanovic, Bardhi, Serkan Göksu (Dk. 76 Barış Ekincier), Soukou (Dk. 67 Hoti), Benny

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Miraç Acer, Fatih Eren, Hasan Hüseyin Acar, Burak Can Çamoğlu, Nafican Yardımcı, Begic (Dk. 46 Mehmet Yüksel), Hakan Erçelik (Dk. 77 Cuma Menize), Ashkovski (Dk. 58 Ofusu), Ahmet Gökbayrak (Dk. 90 Atakan Aybastı), Ogundu

Gol: Dk. 30 Bardhi (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Ahmet Gökbayrak, Dk. 90 Ofusu (Şanlıurfaspor), Dk. 43 Benny (Central Hospital Ümraniyespor)

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