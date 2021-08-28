Ümraniyespor Menemenspor'u yenerek 3'te 3 yaptı!

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Menemenspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.



Menemen İlçe Stadı'nda oynanan maçı Ümraniyespor 4-0 kazanarak haftanın en dikkat çeken skorlarından birine imza attı.



Mücadelede Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 12. dakikalarda Alim Öztürk, 16. dakikada Serkan Göksu ve 69. dakikada Camara kaydetti.



Bu sonucun ardından Ümraniyespor 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi ve zirveye yükseldi. Menemenspor ise 3 puanda kalarak haftayı orta sıralarda kapattı.



