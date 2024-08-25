Ümraniyespor, Başkent deplasmanında galip!

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, Başkent deplasmanında galip!
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24 Ağustos 2024 23:46
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 00:30
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. 

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 1-0 kazandı. 

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Engjell Hoti kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 6'ya yükseltti. Ankaragücü ise 3 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ankaragücü ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kadir Beyaz

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Mert Çetin (Dk. 86 Hasan Nazarov), Aleksis Özçakmak, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Kitsiou), Ali Kaan Güneren, Osman Çelik (Dk. 46 Bajic), Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Cem Tuna Türkmen), Bassogog, Rodrigues, Dadashov

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Furkan Apaydın (Dk. 63 Batuhan Arıcı), Cavare, Benny (Dk. 79 Mehmet Ali Büyüksayar), Bardhi (Dk. 63 Atalay Babacan), Serkan Göksu (Dk. 71 Kubilay Aktaş), Oğuz Yıldırım, Hoti, Soukou (Dk. 79 Barış Ekincier), Minchev

Gol: Dk. 41 Hoti (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Furkan Apaydın, Dk. 8 Bardhi, Dk. 76 Cihan Topaloğlu, Dk. 82 Cavare, Dk. 90 Atalay Babacan (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 8 Efkan Bekiroğlu, Dk. 77 Cem Tuna Türkmen, Dk. 90+4 Kitsiou, Dk. 90+7 Rodrigues (MKE Ankaragücü)


 
 
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