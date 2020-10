TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, bu mağlubiyetin takıma travma yaşatmasına izin vermeyeceklerini söyledi.



Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt ile sözleşmenin feshedilmesinin ardından takımın başına getirilen ve ilk karşılaşmasına çıkan Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oynadıkları oyundan memnun olduğunu aktardı.



Adana Demirspor mağlubiyetini bir an önce unutarak oyuncularını gelecek maçlara hazırlayacağını belirten Sözeri, "Maça iyi başladık ama 12'nci dakikada anlık hatamızdan gol yedik. O ana kadar direkten dönen topumuz var ama dönüşte gol yedik. Yediğimiz gol moralimizi bozmadı. Oyunumuzu da bozmadı. İlk yarıda beklentimin üzerinde bir performans sergiledik. İkinci yarıda da bu oyunumuzu devam ettirebilseydik maçı çevirebilirdik ama ikinci yarı devam ettiremedik." diye konuştu.



Erkan Sözeri, bazı oyuncuların maç eksikliklerinin bulunduğuna işaret ederek, "Skora bakıldığında 3-0 mağlubuz. Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu, bizi motive edecek. Bu, biraz zaman alacak. Devre arasında yapacağımız çalışmalarla daha iyi duruma geleceğiz. Fiziksel olarak ve oyun anlamında üst düzeye çıktığımız takdirde çok güzel bir Bandırmaspor izleyeceğiz. Aldığımız mağlubiyet skor olarak üzücü ancak oynadığımız oyun geleceğe dair olumlu sinyaller verdi." ifadelerini kullandı.



- Ümit Özat: "Bu maç bize can suyu gibi geldi"



Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise oyun olarak eksikliklerinin olduğunu söyledi.



Özat, Bandırmaspor'a bundan sonraki karşılaşmalarında başarılar dileyerek, "Bu maç bize can suyu gibi geldi. Her şey yoluna girmiş değil, oyun olarak ve genel olarak eksiklerimiz var. İyi bir takım olmak minimum 15-20 maçtan geçiyor. Maalesef bu iş böyle. Baskısı ve stresi olan bir iş. Camiamızda bir sabırsızlık var. En ufak kötü sonuçta homurdanma, mırıldanmalar oluyor. Başarıya bu şekilde gidemeyiz. Sadece başkan ve yönetim kulunun desteğiyle olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.