Ümit Milliler, Semih Kılıçsoy ile puanı kaptı!

Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında

Daniele Ghilardi ile gelirken, Milliler, 90+1'nci dakikada Semih Kılıçsoy ile skoru eşitledi.

Semih Kılıçsoy, bu golle birlikte genç milli takımlarda çıktığı 29 maçta 23 gol kaydetti.

Milli Takım'da Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmesi futbol kamuoyunda tartışmalara neden olan 18 yaşındaki futbolcu, Gürcistan ile oynanan hazırlık maçında ve İtalya ile yapılan eleme müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.





Milliler, bu sonuçla birlikte altıncı maçlar sonunda puanını 7 yaptı. İtalya ise puanını 15 yaparak liderliğini sürdürdü.

Grubun yedinci karşılaşmasında Türkiye, evinde İrlanda U21 takımını ağırlayacak. İtalya U21, evinde San Marino U21'i konuk edecek.

Ümitdeplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.İtalya'nın golü 50. dakikada2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilmesine rağmen Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, burada attığı 2 golle dikkati çekti.