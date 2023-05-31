Ümit Milli Futbol Takımı sahaya çıkıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri öncesinde Haziran ayında hazırlık maçlarına çıkacak. Bu karşılaşmalarda Azerbaycan ve Bosna Hersek'le karşılaşacaklar.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Milli Futbol Takımı sahaya çıkıyor
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31 Mayıs 2023 16:45
Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında Azerbaycan ve Bosna Hersek ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümit Milli Takım, 17 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Azerbaycan, 20 Haziran Salı günü saat 20.00'de ise Eyüp Stadı'nda Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

A GRUBUNDA YER ALIYOR

Ümit Milli Takım, eylül ayında başlayacak 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile A Grubu'nda mücadele edecek.

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