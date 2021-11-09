Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Takımımız 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü
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09 Kasım 2021 22:52
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Brüksel'de sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, günü çift idmanla tamamladı.

Ümit Milli Takım hazırlıklarına yarın yapacağı tek antrenmanla devam edecek.


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