Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Brüksel'de sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, günü çift idmanla tamamladı.
Ümit Milli Takım hazırlıklarına yarın yapacağı tek antrenmanla devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, günü çift idmanla tamamladı.
Ümit Milli Takım hazırlıklarına yarın yapacağı tek antrenmanla devam edecek.