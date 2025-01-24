Ümit Karan uyardı: "Mauro Icardi!"

Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Mauro Icardi'yi paylaşımları üzerinden uyardı.

, Fotoğraf; AA
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Ümit Karan uyardı: 'Mauro Icardi!'
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24 Ocak 2025 10:57
Ümit Karan, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili Radyo Gol'e değerlendirmelerde bulundu.

Karan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray yönetiminin kendini toparlaması lazım. Kadro yetersiz, 12 oyuncuyla 50 maç oynanmaz. Okan Buruk kadro derinliği olmadığı için değişiklik yapamıyor. Bunu da mı göremiyorsunuz? Tek avantaj 6 puanlık fark. Fenerbahçe'nin kulübesi çok daha güçlü!"

"ICARDI, TEPKİ ALMAYA BAŞLAR"

"Galatasaray'da işler kötü gitmeye başlarsa Mauro Icardi'nin o paylaşımları tepki almaya başlar."

"MUSLERA DA OLSA KULÜBEDE OTURABİLİR"

"Muslera diye kulübede oturamaz mı? Bunun kararını Okan Hoca verir. Okan hocanın kalede değişiklik yapacağını zannetmiyorum ama zaman zaman en iyi oyuncuyu bile dinlendirebilirsin."

"OSIMHEN, HER YERE KOŞUYOR"

"Osimhen ne yapsın? Mücadele ediyor, prese gidiyor, her yere koşuyor. Ceza sahasında adamı topla buluşturmazsan nasıl gol atacak? Orta sahadan şut mu çekecek?" ifadelerini kullandı.

 

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