Uğurcan Çakır'ın Avrupa planı netleşti

Avrupa'dan üst klasman bir takımda futbol hayatına devam etmek isteyen Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, bu hayalini erteledi. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip hem kendisi hem kulübü için en iyi olanı yapma kararı aldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'ın Avrupa planı netleşti
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25 Ekim 2021 13:29
Trabzonspor yönetiminin sezon başında Uğurcan Çakır'ı satma konusunda planlar yaptığı, milli kaleciye Ocak ayında yeni tekliflerin geleceği konuşuluyordu. Ancak takımın ivme yakalaması, ligde lider konuma gelmesi, Uğurcan'ın devre arasında takımdan ayrılma planlarının ertelenmesine neden oldu.

Milli kalecinin şu an için devre arasında ayrılma ihtimali yok. Uğurcan son dönemde, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Gelecek sezon Trabzonspor'la Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra daha yüksek bir bonservis ücretine gidebilirim" diye belirtti. Yönetimin de zaten Uğurcan'ı devre arasında gönderme planının olmadığı gelen bilgiler arasında.

Uğurcan Çakır'ın bir kaleciye göre genç yaşta olması sıradan bir takıma düşük bonservis bedeliyle gitmesi yerine, daha büyük paralara üst klasmanda bir takıma gitmesinin hem kendisi hem Trabzonspor için çok daha iyi olacağı düşünülüyor.


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