Uğur Meleke'den Osimhen'e büyük övgü

beIN Sports yorumcusu Uğur Meleke, Galatasaray'ın Bodrumspor'u 2-0 yendiği maçın ardından Victor Osimhen'i övdü.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uğur Meleke'den Osimhen'e büyük övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2025 11:18
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'e damgasını vurdu.

Gol krallığında zirvede olan 26 yaşındaki Nijeryalı, fiziksel mücadelesiyle de büyük alkış aldı. beIN Sports yorumcusu Uğur Meleke de Victor Osimhen ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

"BU SEZONA İMZA ATTI"

"Osimhen, bu sezona imza attı. Galatasaray, şampiyon olursa büyük ihtimalle bu sezonu 10-15 yıl sonra geri dönüp andığımızda 'Osimhen Sezonu' diye anacağız. Osimhen bu sezona olağanüstü tesir etti."

"KUPAYI GÖTÜRMEK İSTESE BİR ŞEY DİYEMEZSİN"

"Bu Osimhen, bu Galatasaray'ı şampiyon yaparsa 'Ben kupayı beğendim, eve götüreyim, benim evimde dursun' derse çok bir şey diyemezsin. 'Adam haklı' diyebilirsin. Osimhen, ligde böyle bir fark yarattı."

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery