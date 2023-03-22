Uğur Meleke: 'Aman puan kaybetmeyelim'

Spor yorumcusu Uğur Meleke, beIN Sport ekranlarında yayınlanan "beIN MANŞET" programında A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı iki maçı yorumladı.



Uğur Meleke'nin Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağımız maçlar ile ilgili yorumu şu şekilde:



"Beş takımlı grup, biz dördüncü torbadan geldik. Maalesef bu durumlara alışık değiliz. EURO 96'ya gittikten sonra çıkış yaptık ve bir ara birinci torbaya kadar çıkmıştık.



"AMAN PUAN KAYBETMEYİN"



Ermenistan oyuncu kalitesi olarak bizim çok altımızda bir ülke futbolu ama deplasman. Bu iki maçtan iyi sonuç almamız lazım çünkü toplam sekiz maç oynayacağız. İlk ikiye girmemiz gerekiyor, Hırvatistan gibi uluslararası bir dev var. Avrupa Şampiyonası'nda Galler'e yenildik. Letonya ve Ermenistan'a puan kaybetmememiz lazım. Hırvatistan, Galler ve bizim aramızda oynayacağımız üçlü mini lig durumumuz belirleyecek.



"TELAFİ EDİLEMEZ"



Ermenistan maçında bir kaza telafi edilemez yaralar açabilir. İki tane kazanmamız gereken bir maç. Şimdi başlıyoruz, sekiz ayda bitiyor. Ermenistan'ı yenmeliyiz oyuncu kalitemiz bunu gerektiriyor. Umarım bir kaza yaşamayız."





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