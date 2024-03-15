Uğur Meleke: "10 kişi oynatıyor, ısrar anlamsız"

Uğur Meleke, Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent için, "Ryan Kent takımını 10 kişi oynatıyor, onda ısrar anlamsız gibi." sözlerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğur Meleke: '10 kişi oynatıyor, ısrar anlamsız'
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15 Mart 2024 08:10
Uğur Meleke, Hürriyet'te Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise ile oynadığı mücadeleyi değerlendirdi.

Meleke, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ryan Kent için, "Takımını 10 kişi oynatıyor, onda ısrar anlamsız gibi." sözlerini kullandı.

Uğur Meleke'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:

"Fenerbahçe Kadıköy'de aynen Brüksel'de son 1 saatte olduğu gibi korumacı/rölanti bir performans ortaya koydu. Tur biletini cebine koyması önemli. Djiku döndüğünden beri savunmanın, Fred de sahanın lideri. Ryan Kent takımını 10 kişi oynatıyor, onda ısrar anlamsız gibi. Umarım bugün iyi bir çeyrek final kurası çeker Fenerbahçe"

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