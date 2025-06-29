Ufuk Sarıca transferde Karşıyakalı Ozan'ı kaptı

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi sponsor bulamadığı ve uzun süre yönetim belirsizliği yaşadığı için transferde henüz adım atamayan Karşıyaka'nın kadrosu dağılmaya devam ediyor.



Geçen sezonki oyuncularının sözleşmelerinin bittiği yeşil-kırmızılılarda takımdan ayrılan 22 yaşındaki guard Ozan Yılmaz'ı Kaf-Kaf'ın eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca bırakmadı. Süper Lig'e yükselen Esenler Erokspor'la anlaşan Ufuk Sarıca, eski öğrencisi Oğuz'u yeni takımına aldırdı.



Sarıca yönetimindeki Erok, yerli transferinde Ahmet Düverioğlu ve Egehan Arna gibi önemli takviyeler yapmıştı. Geçen sezon ortasında Karşıyaka kadrosu dağıldıktan sonra süre almaya başlayan Ozan Yılmaz, ligde 3.9 sayı, 1.9 asist, 2.5 asist ortalamaları tutturdu. Karşıyaka'dan ocak ayında ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'yle lig, kupa ve EuroLeague'de 3 şampiyonluk yaşayan Errick McCollum ise sözleşmesinin bitmesinin ardından eski takımı Galatasaray'a imza attı.