UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final karşılaşmaları 29 Nisan Perşembe günü start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
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28 Nisan 2025 13:47
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı 29 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak.

"Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

29 Nisan Perşembe:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)

30 Nisan Çarşamba:

22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya) 

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