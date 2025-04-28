UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı 29 Nisan Perşembe günü başlayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak.
"Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
29 Nisan Perşembe:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)
30 Nisan Çarşamba:
22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak.
"Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
29 Nisan Perşembe:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)
30 Nisan Çarşamba:
22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya)