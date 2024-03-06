UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor!

MANCHESTER CITY - KOPENHAG

BAHİSTA'NIN ÖNERİSİ;

REAL MADRID - RB LEIPZIG

BAHİSTA'NIN ÖNERİSİ;

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve 4'üncü çeyrek final biletleri bu gece sahibini bulacak.Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in çeyrek finale yükseldiği Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük turnuvasında bu akşam iki takım daha tur atlayacak. İşte son 16 turu rövanş maçlarında bu gecenin programı:İlk maçı Danimarka'da 3-1'lik skorla kazanan Manchester City, Galatasaray'ın grubundan ikinci sırada çıkan Kopenhag'a karşı avantajını koruyup çeyrek final biletini almak istiyor.Etihad Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek ve TV8,5 şifresiz yayınlayacak.Ederson; Akanji, Stones, Dias, AkE; Rodrigo; Silva, De Bruyne, Foden; Alvarez; HaalandGrabara; Jelert, Vavro, McKenna, Meling, Diks; Hojlund, Clem, Elyounoussi, Achouri; MattssonManchester City son maçlarda oldukça etkileyici bir performans sergiliyor. Özellikle hücum hattında çok etkili bir oyun ortaya koyuyorlar ve rakip fileleri sık sık havalandırıyorlar. Savunmada da oldukça sağlam bir görüntü sergiliyorlar. Kopenhag ise son maçlarda karışık bir performans gösteriyor. Bazı maçlarda iyi sonuçlar alırken, bazı maçlarda beklenmeyen sonuçlarla karşılaşıyorlar. Bu maçta, Manchester City'nin form durumu ve hücumdaki etkinliği göz önünde bulundurulduğunda, Manchester City'nin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Kopenhag'ın da savunmada zorlanması muhtemel. Bu nedenle, Manchester City'nin maçı farklı bir skorla kazanmasını bekliyorum."Kopenhag gerçekten iyi organize olmuş ve çok kompakt bir takım. Oradaki ilk maçta gerçekten iyiydik. Manchester United ve Galatasaray'a Kopenhag maçlarında ne olduğunu biliyoruz. Kopenhag, gerçekten çok güçlü bir ekip. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olmamız güzel ve umarım tekrar çeyrek finale yükselebiliriz. Ancak Kopenhag'a saygı duyuyoruz ve her şeyin olabileceğini biliyoruz.""Dünyanın en iyi takımına karşı dezavantajlı ve deplasmanda olduğumuzu biliyorum; bu imkansıza yakın bir görev. Ancak geçen sezon Parken'da City'ye karşı gördük ki 35 dakika boyunca geride olabilirsiniz ve sonra bir durum dinamiği değiştirir. Bu tür durumları kovalamalıyız. UEFA ülke katsayısına çok önem veriyorum. Bu yüzden maçı bırakmayacağız."Almanya'daki maçta Brahim Diaz'ın muhteşem golüyle kazanan Real Madrid, Bernabeu'da da avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeye çalışacak.İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen canlı yayınlayacak.Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham/Brahim Díaz; Vinicius Junior, RodrygoGulacsi; Henrichs, Lukeba, Orban, Raum; Olmo, Haidara, Schlager, Xavi Simons; Openda, SeskoReal Madrid ve RB Leipzig arasındaki maç oldukça heyecan verici görünüyor. Her iki takım da son maçlarda iyi bir form gösterdi, ancak Real Madrid'in ev sahibi avantajıyla maça daha fazla öne çıkabileceğini düşünüyorum. Real Madrid, hücumdaki etkili oyuncularıyla rakip savunmayı zorlayacak ve maçın kontrolünü elinde tutmaya çalışacak. Ancak RB Leipzig'in de son zamanlarda güçlü performanslar sergilediğini unutmamak gerek. Özellikle hızlı hücumları ve etkili hava toplarındaki başarısıyla Real Madrid savunmasını zorlayabilirler. Sonuç olarak, Real Madrid'in ev sahibi avantajıyla bir adım önde olduğunu düşünüyorum, ancak RB Leipzig'in sürpriz bir sonuç elde etme potansiyeli var. Muhtemelen karşılıklı gollere sahne olabilecek ancak sonunda ev sahibi ekibin kazanacağı bir karşılaşma bekliyorum."En iyi Real Madrid'i sahada göstermemiz gerekecek. Bu tur henüz bitmedi. İlk ayağı kazandık, hem iyi şeyleri hem de geliştirebileceğimiz alanları değerlendirdik. Hazır olduğumuzu ve gelişim göstereceğimizi düşünüyorum. Leipzig geçiş hücumlarında çok tehlikeli bir takım. Dikkat etmemiz gerekiyor.""Turu geçebileceğimize inanıyoruz. Eğer ikna olmasaydık, evimizde kalırdık. Gece olağanüstü bir sonuç elde edeceğimize inanarak yatacağız. Biraz şansa ihtiyacımız var ama bu konuda ilham verebiliriz. İlk maçta Real Madrid'e onlarla başa baş mücadele edebileceğimizi gösterdik. İşte buradayız ve bunu tekrar göstermeye hazırız."